- Michel Barnier a avertizat impotriva riscului unei ruprturi britale a discutiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, in cazul in care cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga anul acesta asupra viitoarei lor relatii dupa Brexit, relateaza AFP, potrivbit news.ro”Prima faza este de-acum…

- Regatul Unit abordeaza de pe o pozitie slabita negocierile asupra relatiei sale post-Brexit cu Uniunea Europeana, o piata mult mai mare, a declarat luni premierul irlandez Leo Varadkar la BBC. 'Uniunea Europeana este o uniune din 27 de state membre. Regatul Unit nu este decat o tara. Si noi avem…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- The Times: Boris Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu suprataxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține…

- Drepturile cetațenilor, perioada de tranziție, rezolvarea financiara: noul tratat privind retragerea Regatului Unit din UE, prezentat vineri în Parlamentul britanic, urmarește sa permita un divorț blând și sa rezolve problema frontierei irlandeze, potrivit Le Vif, citat de Rador.Iata…

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, i-a informat pe politicienii europeni ca va trata ca o prioritate negocierile privind încheierea unui nou acord comercial cu Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, informeaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Oficialul…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat marti ca tratativele cu Londra privind viitoarea sa relatie comerciala cu blocul comunitar vor fi "dificile si solicitante" si a asigurat ca UE "nu va tolera un avantaj competitiv incorect", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Accesul pe care Regatul Unit il va avea, dupa Brexit, la piata Uniunii Europene va fi proportional cu angajamentele asumate in raport cu regulile echitabile ale jocului, a avertizat negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul francez Le Figaro.…