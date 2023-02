Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru știe motivul pentru care FCSB a ratat victoria cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au fost egalați in prelungirile meciului. Fostul internațional e convins ca echipa lui Mihai Pintilii și Leo Strizu a facut prea devreme pasul in aparare. Panduru a criticat schimbarile celor de la…

- Nicolo Napoli a avut un discurs triumfator dupa Rapid – FC U Craiova 1-2. Antrenorul oltenilor s-a declarat fericit pentru victoria obținuta de elevii sai. In prezent, FC U Craiova se afla pe locul 7 din Liga 1, cu 30 de puncte obținute dupa 24 de meciuri jucate. Pentru FC U Craiova, au marcat Bauza…

- Mirel Radoi a semnat cu noua echipa și va fi adversarul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Astfel, fostul selecționer al Romania a fost prezentat, oficial, de saudiții de la Al-Tai. Mirel Radoi a revenit in antrenorat, dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul roman a semnat cu Al-Tai…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Dan Nistor, a fost dezamagit dupa infrangerea suferita in Moldova, 0-1 cu FC Botosani. „Ceapa“ s-a simtit vinonat dupa ratarea uriasa din minutul 2, cand a lovit mingea gresit de la 10 metri, avand toata poarta in fata. „Vreau sa imi cer scuze suporterilor,…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…

- Fostul atacant al Univeritatii Craiova , Valentin Mihaila, nu a avut parte de un an prea bun. Revenit la Parma, dupa experienta nefasta de la Atalanta, „Tinta“ a avut destule probleme medicale si asta s-a reflectat in evolutiile sale. In prima parte a sezonului 2022/2023 a bifat 8 meciuri, in care a…

- Erling Haaland a revenit in forta pentru Manchester City, marcand dupa doar 9 minute in partida cu Liverpool. Starul norvegian isi continua forma de vis, chiar daca nu a fost prezent la Campionatul Mondial care s-a incheiat recent. Erling Haaland a deschis scorul in partida din Cupa Ligii Angliei. Manchester…

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…