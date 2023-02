Stiri pe aceeasi tema

- Leo și Anda sunt mereu in atenția fanilor. Chiar daca sunt discreți cu viața personala, atunci cand au evenimente in familie, cei doi nu ezita sa publice imagini pe conturile de pe social media.

- Cosmin Munteanu a fost destul de discret cu aparițiile dupa vestea ca se desparte de Miruna, dar se pare ca ușor - ușor lucrurile intra pe fagașul normal in viața lui. Caștigatorul sezonul 6 Mireasa i-a luat pe toți ptin surprindere cu cele mai recente imagini.

- Dupa ce Mihai a primit vizita mamei sale la Capricii, acesta i-a spus sa fie mai relaxat și ca nu este de acord cu ceea ce face. De asemenea, un prieten de-ai lui Mihai a fost și el prezent in platoul emisiunii și i-a spus acestuia ca se contrazice in gesturi.

- Bianca și Mihai par din ce in ce mai fericiți impreuna. Recent, tanara a publicat o fotografie care pare dovada reala ca cei doi sunt de nedesparțit. Iata cum au fost surprinși. Cadrul este unul extrem de romantic.

- Valentin și Alina, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, sunt mai fericiți ca niciodata impreuna. Cei doi s-au fotografiat intr-o ipostaza romantica care a atras toata atenția susținatorilor de pe Instagram.

- Timp de o saptamana fanii au votat la cursa pentru eliminare in care s-a aflat cuplul Raluca-Alex. In gala de vineri, 16 decembrie 2022 de Mireasa, Simona Gherghe a anunțat cum au raspuns fanii emisiunii la intrebarea „Doriți ca Raluca și Alex sa paraseasca emisiunea Mireasa?”

- Laurențiu Duța e cunoscut pentru muzica lui, dar dincolo de cariera lui, artistul este soț, tata. Are o relație de aproximativ 29 de ani cu Ianula, care i-a devenit soție in anul 2006, iar impreuna au o fiica, pe Lorena, in varsta de 15 ani. Acum cateva zile, Laurențiu Duța și-a sarbatorit soția. Cu…

- La task-ul telefoanelor de vineri, 9 decembrie 2022, Viorel a descoperit ca Deni a vorbit cu un fost concurent din sezonul 5. Hai sa vezi ce imagini indecente a gasit concurenta in mobilul partenerului sau.