- Jucatorii și staff-ul Barcelonei au revenit azi in Spania, dupa umilința cu Bayern Munchen, 2-8 in sferturile UEFA Champions League, fiind au fost așteptați de cațiva fani, de care au fugit. Presa din Spania scrie ca jucatorii au incercat sa faca tot posibilul pentru a evita contactul cu fanii și cu…

- Quique Setien (61 de ani) e dat afara de la Barcelona, cine il inlocuiește? Marca scrie ca Mauricio Pochettino (48) e favorit, deși a spus candva ca „decat sa ma duc la Barcelona, mai bine ma retrag la ferma”. Mundo Deportivo il pune in capul listei pe Xavi (40). „Daca jucam așa in Liga Campionilor,…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a declarat marti ca nu stie unde se afla fostul rege Juan Carlos, care a parasit Spania in urma scandalurilor de coruptie, si a aparat Casa Regala spaniola, cerand ''sa nu fie judecate institutiile, ci persoanele'', informeaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.Presa…

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), presedintele Barcelonei, l-a confirmat pe Quique Setien, antrenorul in varsta de 61 de ani al catalanilor. „Qique va ramane. Sunt fericit cu progresul pe care l-a aratat echipa in ultimele jocuri, in ciuda egalurilor. Precedentele partide au pus echipa intr-o lumina…

- Relația dintre Lionel Messi (32 de ani) și Antoine Griezmann (29) este departe de a fi ideala. Presa din Spania a dezvaluit faptul ca cei doi au fost aproape de bataie la unul dintre antrenamentele Barcelonei! Conform Diario Gol, Messi și Griezmann au fost aproape de o altercație la unul dintre antrenamentele…

- FC Barcelona vrea sa ofere șapte jucatori clubului Inter Milano in schimbul lui Lautaro Martinez. Presa din Spania noteaza ca, in afara de Messi, Marc-Andre ter Stegen si Frenkie de Jong, tot lotul Barcelonei este de vanzare, anunța MEDIAFAX.Lautaro Martinez, care a marcat 16 goluri in 31…