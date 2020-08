Leo Messi nu se va prezenta la reunirea Barcelonei! Mesajul categoric al argentinianului

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (33 de ani) a informat Barcelona ca iși dorește sa plece. Argentinianul le-a transmis deja agenților sa planuiasca o ședința cu oamenii din conducerea clubului la care a crescut, in vederea unei desparțiri in condiții amiabile. Messi incearca sa evite un scandal in aceasta perioada cu Barcelona.…

- Gica Popescu (52 de ani), fostul capitan al Barcelonei, nu crede in plecarea lui Lionel Messi (32) de pe Camp Nou, informație publicata aseara de cele mai importante publicații din lume. „Sunt surprins de aceasta știre, dar eu nu cred in plecarea lui Leo. Nu vad motivul. E la final de cariera, s-a nascut…

- Recent transferat de la Juventus (în locul sau la Batrâna Doamna a ajuns Arthur Melo), Miralem Pjanic a fost infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de formația catalana. Cum se simte mijlocașul "Din fericire sunt bine si sunt asimptomatic. Însa daca…

- Barcelona e un club imens aflat intr-o situația critica, afectat puternic dupa acest 2-8 cu Bayern. Vor fi schimbari la toate nivelurile, cum a cerut Pique. Conducere, antrenor, echipa. Daca nu, capitanul Leo Messi amenința ca pleaca. Cel mai slab sezon al Barcelonei din ultimul deceniu, fara niciun…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…

- Francezul Jean-Clair Todibo a anuntat, miercuri, in social media, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar este asimptomatic si se simte bine, anunța news.ro.“Buna tuturor. Va anunt ca am fost testat pozitiv cu Covid-19, sunt asimptomatic si ma simt bine. Sunt acasa, respectand protocolil…

- Italenii il coteaza pe Messi la 260 de milioane de euro, suma pe care sunt gata sa o ofere Barcelonei. Gazzetta dello Sport scrie ca cei de la Inter sunt hotarati sa-l transfere pe argentinian. Leo Messi nu a semnat inca prelungirea contractului la Barcelona, potrivit Mediafax.Messi nu a semnat…

- Sevilla s-a inspirat din FIFA 20 pentru a-l bloca pe Leo Messi la meciul cu Barcelona, 0-0, iar strategia a funcționat perfect. Jucatorii de FIFA au ramas uimiți cand au vazut ce tactica a ales Julien Lopetegui, antrenorul Sevillei, la o lovitura libera executata de Messi. Nu este un secret ca Sevilla…