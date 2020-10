Stiri pe aceeasi tema

- Josep Maria Bartomeu a afirmat, in discursul prin care si-a anuntat, marti, demisia din functia de presedinte al FC Barcelona, ca guvernul catalan “s-a spalat pe maini” spunand ca nu exista niciun impediment pentru votul privind motiunea de cenzura, desi nu a oferit o acoperire legala pentru un termen…

- ''Apar azi pentru a va comunica demisia mea si a Comitetului Director. Este o decizie la care am reflectat, calma, luata impreuna cu toti colaboratorii mei'', a afirmat Josep Maria Bartomeu. O comisie de gestiune tranzitorie, cu puteri limitate, va conduce clubul pana la organizarea noilor…

- Capitanul Barcelonei, Leo Messi, 33 de ani, face un pas inapoi intr-o perioada plina de tensiuni pe ”Camp Nou”. ”Dupa atatea conflicte, vreau sa dau pagina. Trebuie sa ne regasim unitatea”, a declarat el in interviul pentru cotidianul catalan Sport Dezamagit de un sezon fara trofee și de un 2-8 dureros…

- Razboiul dintre Leo Messi și FC Barcelona este deja total. Starul argentinian s-a ințeles deja cu Manchester City, care i-a oferit un salariu colosal. In plus, considera ca este deja liber de contract, deoarece contractul sau cu formația blaugrana poate fi inchis unilateral. De partea cealalta, Josep…

- Lionel Messi a provocat valuri la Barcelona odata cu decizia de a-i parasi pe catalani, iar oficialii blaugrana cauta disperați soluții pentru a-l convinge pe argentinian sa ramana. Publicația footmercato.net scrie ca Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei, l-a convocat la o runda de discuții…

- Razboiul dintre Leo Messi si FC Barcelona are sanse mari sa se termine cu o decizie a instantelor sportive. Starul argentinian pretinde ca poate sa plece liber de contract, dar este contrazis de oficialii catalani. Josep Maria Bartomeu a avertizat ca Messi are contract pana in 2021 si poate fi transferat…

- Președintele de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, joaca dur cu capitanul Leo Messi și il cheama in fața fanilor, neavand de gand sa-i dea drumul. Argentinianul anunța ca luni se prezinta la antrenamentele lui Ronald Koeman. Telenovela rupturii lui Messi de Barcelona ofera noi detalii din culisele…