- Al șaptelea trofeu acordat de France Football lui Lionel Messi a starnit o furtuna planetara. Nume grele din fotbal și mai multe publicații de prestigiu au contestat decizia organizatorilor. Din cei peste 15.000 de cititori care au votat pana in aceasta dimineața pe GSP.ro, 73% considera ca Leo Messi…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a castigat pentru a saptea oara trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun jucator al anului, decernat, luni, la Paris, in cadrul galei organizate de revista France Football.

- Organizat pentru a sasea oara in cinstea regretatei maestre a sportului minții (și neobositei promotoare a șahului romanesc), Memorialul Maria Firescu Nadejde s-a desfașurat, in acest an, in Bucuresti, sub forma unui turneu invitațional 100% feminin. Opt jucatoare, majoritatea aparținand generației…

- Ministerul Mediului l-a desemnat invingator al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției „Moldsilva” pe Stingaci Vadim. Ultima etapa a concursului a avut loc ieri, 29 octombrie.

- Un barbat banuit ca a organizat zborul care l-a transportat pe fotbalistul argentinian Emiliano Sala, decedat in ianuarie 2019, dupa ce avionul s-a prabusit in Canalul Manecii cand zbura spre Cardiff, orasul noii echipe a atacantului, este audiat luni la un tribunal din capitala Tarii Galilor, informeaza…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține ca șefa statului, Maia Sandu, are o suparare personala in privința lui și nu ii poate ierta faptul ca a caștigat concursul organizat de Guvernul PAS, pe care il conducea in 2019. Declarațiile au fost facute la sediul Curții de Apel Chișinau,…

- Nicki Minaj și-a sarbatorit fiul cu mare fast! De cand a devenit mama, rapperița iși dedica aproape tot timpul vieții de familie, iar prima aniversare a baiețelului ei a fost un eveniment pentru care a facut tot posibilul sa iasa perfect. Artista de 38 de ani a organizat o petrecere tematica pentru…

- Liviu Varciu și-a scos, in sfarșit, baiețelul in lume! Prezentatorul de la ”Prețul cel bun” a aparut pentru prima data alaturi de micuțul Liviu Matei, la Acces Direct. Pana acum, micuțul a putut fi vazut doar in cateva imagini pe Instagram, iar atunci a aparut doar pentru cateva secunde, cu spatele.