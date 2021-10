Stiri pe aceeasi tema

- Dolores Aveiro (66 de ani), mama lui Cristiano Ronaldo (36 de ani), este de obicei o persoana privata, dar recent aceasta a oferit un interviu in care a vorbit despre fiul sau. Dolores a impartașit o poveste amuzanta despre momentul in care nepotul ei, Cristiano Jr, l-a intalnit pe Lionel Messi la…

- Zeci de fani s-au strans inca de dimineața la stadionul Parc des Princes pentru a asista la prezentarea lui Lionel Messi la PSG. Argentinianul in varsta de 34 de ani va fi prezentat oficial la ora 12.00, intr-o conferința de presa. Clubul Paris Saint-Germain a anuntat marti seara ca l-a transferat pe…

- O fotografie postata de Lionel Messi dupa ce a castigat Copa America a devenit cea mai apreciata din istoria Instagram in domeniul sportiv, avand peste 20 de milioane de "like-uri", anunța news.ro. In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8…

- Ronald Koeman (58 de ani), antrenorul de la Barcelona, il vede pe Lionel Messi (34) favorit la ridicarea Balonului de Aur. Sezonul 2020/2021 s-a incheiat, decernarea Balonului de Aur se apropie, iar discuțiile despre acest subiect se multiplica. Ronald Koeman, antrenorul echipei blaugrana, il considera…

- Lionel Messi (34 de ani), ar avea deja acord cu Barcelona pentru un contract pe 5 ani. Cu 20 de milioane de euro salariu anual net. Pana acum, caștiga 48 de milioane. Pe 1 iulie, Leo Messi a devenit jucator liber. Era pentru prima oara cand nu mai avea contract cu Barcelona, club la care juca de la…