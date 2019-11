Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al muzicianului Leo Iorga, care a murit sambata, la varsta de 54 de ani, va fi depus luni la Casa Eliad din Bucuresti, iar inmormantarea va avea loc marti, la Cimitirul Bellu, potrivit Mediafax."Trupul neinsufletit va fi depus luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica…

- Leo Iorga a murit ieri, la varsta de 54 de ani, dupa o lupta teribila cu cancerul, care l-a macinat in ultimii opt ani. Trupul neinsufletit al artistului va fi depus luni, 4 noiembrie, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), iar inmormantarea va avea loc marti, 5 noiembrie, la cimitirul Bellu,…

- Sunt momente grele pentru toți cei care l-au iubit și apreciat pe Mihai Constantinescu. Trupul neinsuflețit al regretatului artist a fost depus la Biserica Sfanta Parascheva din București, acolo unde oamenii au mers pentru a-i aduce un ultim omagiu.

- Este jale mare la capataiul lui Mihai Constantinescu! Soția lui, Simona Secrier este nedezlipita de sicriul cu trupul neinsuflețit al regretatului artist. Paparazzii spynews.ro au surprins cele mai dureroase momente din viața celei care a sperat pana in ultima clipa ca barbatul pe care l-a iubit mai…

- Starea de sanatate a lui Leo Iorga s-a agravat, iar artistul a ajuns la spital in urma unor complicații aduse de o pneumonie care a recidivat. Soția interpretului a facut dezvaluiri emoționante. Leo Iorga, in varsta de 54 de ani, a devenit un exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit in 2011,…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Alexandru Darie va fi depus vineri, de la ora 20,00, la Teatrul "Bulandra" - Sala Liviu Ciulei, unde va ramane pana duminica, la ora 12,00. Potrivit unui comunicat al Teatrului "Bulandra", al carui director a fost Alexandru Darie, slujba de…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis joi dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de marți. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc joi, la Cimitirul…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis vineri dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de duminica. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc marți, la Cimitirul…