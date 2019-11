Leo Iorga a murit!

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu a fost casatorit cu Mihaela Constantinescu, de care a divortat in 2003. "Am trait o iubire ca-n povesti, sincera si pasionala, nu ne doream altceva decat sa fim impreuna. Si eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, in turnee, eram nedespartiti. Micile lui escapade au…

- Mihai Constantinescu a scris in decembrie 1989 o melodie cu un mesaj emoționant despre cei care au murit la Revoluție. Melodia, compusa la indemnul unui adolescent cu care s-a intalnit in centrul Capitalei, in zilele caderii comunismului, a fost difuzata doar de doua ori in Romania. ”M-a rugat un copil…

- Interpretul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a murit, marți seara, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, dupa un stop cardio-respirator. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an. Reprezentanții Spitalului de Urgența Floreasca au declarat, pentru Mediafax, ca…

- Mihai Constantinescu a murit. O piesa iubita si de copii, dar si de parinti este melodia "O lume minunata", care a fost lansata in anul 1979, iar de-atunci și pana astazi a avut același succes. Melodia "Sus in deal" a fost scrisa de Mihai Constantinescu in anul 1986, dupa cum a povestit…

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara, la varsta de 73 de ani. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgența “Floreasca”, din luna mai, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. In cursul nopții, dupa internare, a suferit un al doilea stop cardiac, iar apoi a intrat in moarte cerebrala.…

- Mihai Constantinescu a murit astazi, dupa ce in ultimele luni s-a aflat la terapie intensiva la Spitalul Floreasca. Artistul fusese internat luni, 13 mai, dupa ce suferise un infarct. Starea lui de sanatate...

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, in ziua de 13 mai 2019, dupa ce fusese gasit inconștient,…

- 2019 e un an plin de incercari pentru Leo Iorga. Dupa doua operații suferite la singurul sau plaman, solistul a trecut cu bine peste a treia intervenție chirurgicala, la picior, și aceasta cruciala in lupta lui cu cancerul. Daca intervențiile chirurgicale anterioare, la care a fost supus in prima parte…