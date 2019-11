Leo Iorga a murit după 11 ani de luptă cu cancerul. Boala îl schimbase total Leo Iorga s-a nascut la 2 decembrie 1964, la Arad. A inceput sa cante la 14 ani ca tobosar (1978), in trupa liceului "Ioan Slavici" (1980-1982). A cantat la trupa Hidro Grup 8 ca tobosar si vocal. Pana in 1985, a colaborat cu grupul Pacific, apoi s-a alaturat trupei Sui Generis din Arad (1985-1987). In 1988, a interpretat solist vocal la grupul Cargo, lansand hiturile "Brigadierii", "Povestiri din gara", "Erata". Din toamna lui 1988 pana in 1996, a fost lead vocal al grupului Compact, in componenta Leo Iorga, Adrian Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia si Lelut Vasilescu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

