Leo Iorga a murit. Artistul a pierdut lupta cu cancerul

- Fostul solist al trupei Compact, Leo Iorga, a murit, sambata, 2 noimbrie, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul pulmonar. Vestea trista a fost anuntata de fostii colegi din trupa Compact: „Acum 5 minute, colegul nostru de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna…Dumnezeu sa-l ierte…

- "Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna...DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna.", a anuntat Adrian Ordean. Iorga a invins cancerul depistat in 2011, dar boala a recidivat. La inceputul anului a fost anutat de medici ca are o tumora in stadiul 3-4 la…

- Leo Iorga a trecut prin numeroase operații și lungi și chinuitoare recuperari. Acum, soția acestuia a facut dezvaluiri emoționante despre interpretul care se lupta cu cancerul inca din 2011. "A revenit o pneumonie care credeam ca s-a stins, in august o facuse, cand s-a operat la picior. De…

- Starea de sanatate a lui Leo Iorga s-a agravat, iar artistul a ajuns la spital in urma unor complicații aduse de o pneumonie care a recidivat. Soția interpretului a facut dezvaluiri emoționante. Leo Iorga, in varsta de 54 de ani, a devenit un exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit in 2011,…