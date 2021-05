Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a pierdut cu Sepsi, 0-1, in etapa #7 a play-off-ului din Liga 1. In minutul 50 al reprizei secunde, campioana a fost iertata de o eliminare. Cronica meciului CFR Cluj - Sepsi 0-1 La scorul de 1-0 pentru covasneni, Omrani i-a aplicat un cot in figura lui Vașvari, caruia i-a spart nasul. Mijlocașul…

- CFR Cluj a rezolvat transferul lui Rachid Bouhenna (29 de ani, fundaș central). Jucatorul lui Sepsi va semna in vara cu „feroviarii”, cand va deveni liber de contract. Bouhenna, om de baza la Sepsi, nu a fost inclus de Leo Grozavu in lotul covasnenilor pentru duelul cu CFR (0-1) din urma cu doua saptamani.…

- Pe langa plecarea lui Pavol Safranko, Sepsi a mai definitivat o mutare, de aceasta data in dreptul sosirilor. Este vorba despre Catalin Golofca, fotbalist imprumutat in acest sezon de la CFR. Mijlocașul pe care Leo Grozavu l-a antrenat și la FC Botoșani va continua, foarte probabil, la Sfantu Gheorghe.…

- Leo Grozavu (53 de ani), antrenorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, crede ca formația lui ar fi meritat mai mult din disputa cu FCSB, incheiata 1-1. Sepsi - FCSB, totul AICI Sepsi Sf. Gheorghe a incheiat sezonul regulat pe locul 4. Prestația din meciul cu FCSB ii da motive de optimsm lui Leo Grozavu,…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, intr-un meci in care „feroviarii” au avut 2 oameni in plus din minutul 37. Edi Iordanescu, antrenorul campioanei, a gasit mai multe explicații pentru victoria chinuita din Gruia. Cronica meciului CFR Cluj - Dinamo! Dinamo a jucat cu 2 oameni mai puțin din minutul…

- Succesul cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, foarte important pentru FC Farul in lupta pentru calificarea in play off. In acest moment, "marinarii" se afla pe locul 11, la doua lungimi de locul sase, ultimul care duce in play off. In plus, formatia de pe litoral asteapta alte trei puncte de pe urma meciului…