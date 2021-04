Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in a 3-a etapa din play-off-ul Liga 1, iar trupa pregatita de Toni Petrea a ratat șansa de a se distanța in fruntea clasamentului. Cronica meciului FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi a obținut prima victorie din istorie in deplasare in fața lui FCSB, iar…

- Fundasul echipei Universitatea Craiova , Paul Papp, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-0, ca rezultatul nu reflecta realitatea din teren. El crede ca Stiinta merita toate cele 3 puncte. „Cred ca n-ar trebui sa fim multumiti cu 0-0. Am ratat cele mai mari ocazii si un penalti. Dar…

- Antrenorul Universitații Craiova , Marinos Ouzounidis, a fost mulțumit de prestația alb-albaștrilor de la Giurgiu, cu FCSB, dar nu s-a impacat cu rezultatul final. „Cred ca am fi meritat sa caștigam. Cateodata iți creezi foarte multe ocazii și nu reușești sa caștigi, cum a fost astazi. Au facut un meci…

- Parma, formația lui Dennis Man (22) și Valentin Mihaila (21), a pierdut pe teren propriu cu Genoa, scor 1-2, iar șansele ca „gialloblu” sa nu retrogadeze in Serie B sunt din ce in ce mai mici. Cronica meciului Parma - Genoa 1-2 Dennis Man s-a aflat la al doilea meci consecutiv la Parma in care a fost…

- Primarul municipiului București, Nicușor Dan, le raspunde primarilor de sector nemulțumiți de eventualitatea suspendarii PUZ-urilor din Capitala. Dan precizeaza faptul ca PUZ-urile de sector sunt nocive, iar in perioada de suspendare sa iasa cu un PUG astfel incat interesul cetațeanului sa prevaleze.…

- Ionel Gane (49 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat victoria cu FCSB, scor 1-0, care i-a calificat pe alb-roșii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Cronica meciului Dinamo - FCSB 1-0, AICI „O victorie frumoasa, sunt foarte bucuros ca am caștigat. Imi felicit jucatorii, știu ca am facut…

- Pepe a ținut primele pagini ale tabloidelor in toata aceasta perioada de cand a anunțat separarea de Raluca Pastrama, cea cu care a fost casatorit timp de opt ani! La un moment dat fosta lui soție a cerut un ordin de protecție impotriva sa spunand ca a fost agresata, dar iata ce spune artistul mai pe…