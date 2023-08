Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Alexandru Mitrița (28 de ani), cel mai bun fotbalist al partidei din Copou, a oferit detalii despre accidentarea suferita in prima repriza. Jovan Markovic (22 de ani) și-a laudat colegul. Dupa…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Alin Roman, marcatorul golului ieșenilor, eliminat dupa o ora de joc, crede ca oltenii nu s-ar fi impus in egalitate numerica. Alin Roman, dupa Poli Iași - Universitatea Craiova „N-am apucat sa…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Mihai Chirica, primarul din Iași, a facut scandal dupa meci. Mihai Chirica e de parere ca Istvan Kovacs l-a eliminat nejustificat pe Alin Roman. Primarului municipiului Iași a trimis sageți și in…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. Unicul gol al partidei a fost inscris de Andrei Ivan (minutul 16 – penalty), lovitura de pedeapsa fiind acordata in urma…

- Mircea Rednic, 61 de ani, antrenorul celor de la UTA, a prefațat partida de pe teren propriu cu Poli Iași din runda #4 a Superligii. Meciul se va juca vineri, de la 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Dupa numai un punct obținut in primele 3…

- Emil Boc (56 de ani), primarul din Cluj-Napoca, ar incerca sa il aduca pe Marius Șumudica (52 de ani) la U Cluj. Marius Șumudica, liber de contract in acest moment, și-a manifestat dorința de a antrena o formație cu pretenții din Superliga. Ignorat de Rapid și de Universitatea Craiova, antrenorul ar…

- Universitatea Craiova a anunțat, la scurt timp dupa miezul nopții, ca Laurențiu Reghecampf (47 de ani) este noul antrenor al echipei. Fostul tehnician al lui Neftci Baku il inlocuiește pe banca tehnica pe Eugen Neagoe, demis in urma remizei cu Oțelul, scor 0-0, din a doua etapa a SuperLigii. Pe pagina…

- Nou-promovatele Oțelul și Poli Iași s-au reunit luni pentru primul antrenament in vederea noului sezon al SuperLigii. Dorinel și Grozavu au sunat adunarea mai devreme cu 10 zile decat și-au programat restul echipelor din campionat! Dorinel Munteanu și Leo Grozavu s-au grabit sa inceapa pregatirile pentru…