- Nora și Leo s-au desparțit, iar concurenta a simțit foarte multa durere cat timp inca era prezenta in competiție. Ea a decis sa paraseasca casa Mireasa, dupa ce a spus ca nu se simte deloc bine și ca are problemele de sanatate. Parinții ei luat-o și au dus-o acasa, iar Leo a ramas singur in concurs.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Prințesa Ardealului a vorbit despre perioada prin care trece, dupa ce barbatul alaturi de care are un copil este intr-o relație cu „Mireasa” Claudia, femeia care trebuia sa-i fie nașa micuțului. Ce detalii a oferit artista despre fostul ei partener, dar și cum se…

- Nora și Leo au o relație foarte frumoasa, iar concurenta este in lacrimi, dupa ce iubitul ei a parasit competiția. El a fost eliminat cu o zi inainte, deoarece este suspectat de Covid-19. Iata care a fost reacția concurentei, dupa ce a ramas in casa Mireasa- Capriciile Iubirii fara iubitul ei!

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Dupa ce au parasit casa Mireasa, Cosmin și doamna Robertina au fost prezenți in platoul Mireasa- Capriciile Iubirii unde au explicat cum s-a ajuns la gestul care le-a adus descalificarea din competiție.

- Cosmin, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii a recunoscut ca este indragostit de Alexandra, iar mama lui a avut o discuție cu Alexandra despre ieșire pe care le-a avut cu Aron. Doamna Roberta a spus ca i-a placut intotdeauna de concurenta, dar nu a vorbit cu ea, deoarece nu erau in același cerc de persoane.

- Dupa ce a afirmat in casa Mireasa ca are dușmani, Aron a explicat la ce se refera cand spune acest lucru. Cu aceasta ocazie, și partenera lui Alexandra a reușit sa ințeleaga situația, tanara fiind indignata de faptul ca nu a explica clar din prima.

- Maria, Liviu și Anca de la Mireasa au fost prezenți in platoul Capriciile Iubirii alaturi de Gabriela Cristea. In vreme ce a existat o confruntare intre Maria și Liviu, Anca a venit sa clarifice zvonurile despre o eventuala relație a ei cu barbatul.