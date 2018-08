Aruncarea lentilelor de contact de unica folosinta in chiuveta sau in vasul de toaleta poate contribui la poluarea apelor cu microparticule din plastic, potrivit unui studiu prezentat la o reuniune a Societatii Americane de Chimie (ACS), relateaza EFE.



Cercetatorii au realizat un sondaj printre purtatorii de lentile de contact de unica folosinta din SUA, estimati la aproximativ 45 de milioane de utilizatori, si au descoperit ca intre 15 si 20% dintre ei obisnuiesc sa le arunce in scurgerile din baie la sfarsitul zilei.



Aceste lentile ajung in general in centrele de tratare…