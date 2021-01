Lensa deschide un magazin la Galaţi, investiţiile de până acum în reţeaua fizică depăşind 600.000 euro ”Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, face o noua investitie in extinderea retelei de magazine proprii si deschide un showroom la Galati. Astfel, reteaua ajunge la opt showroom-uri si investitii cumulate de aproximativ 600.000 de euro. In 2020, Lensa.ro a intrat pe piata de optica din Timisoara, Iasi, Constanta, Craiova si Brasov. Iar anul acesta vizeaza deschiderea a noi magazine specializate in Romania, primul fiind cel de la Galati”, a informat compania. Magazinul de optica Lensa din Galati va fi inaugurat pe 28 ianuarie. Doua cabinete oftalmologice cu consultatii gratuite si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

