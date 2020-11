Stiri pe aceeasi tema

- In primele 10 luni ale lui 2020, Pokemon GO a atras peste 1 miliard de dolari, conform analizei facute de SensorTower, cu 11- mai mult decat in intreg anul anterior si cu 30- mai mult decat aceeasi in perioada de 10 luni din 2019. Pokemon GO a fost lansat in iulie 2016 si a castigat in acel an 832 milioane…

- Chiar daca economia Romaniei se confrunta cu serioase probleme generate de pandemie, ca intreaga economie mondiala, una dintre cele mai importante agenții de rating a decis sa nu ne penalizeze. Anunțul a fost facut miercuri seara, de ministrul Finantelor Publice, Florin Citu . Acesta a spus ca agentia…

- "In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 13%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020 au totalizat 17,7 milioane tone echivalent…

- Numarul cazurilor de infectari cu noul coronavirus in Brazilia a depasit pragul de 4 milioane, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Cea mai mare si populata tara din America Latina a raportat o crestere cu 43.773 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore, numarul…

- DP WORLD ȘI CDPQ IȘI EXTIND PLATFORMA DE INVESTIȚII GLOBALE LA 8,2 MILIARDE DE DOLARI SUA Platforma de investiții globale a DP World și CDPQ a fost inființata in 2016 Platforma și-a realizat obiectivul de investiții de 3,7 miliarde de dolari SUA, investind in 10 terminale portuare și finanțand dezvoltarea…

- Veniturile totale sunt mai mici cu 679,1 milioane lei, inregistrand o diminuare de 23,3%, pana la 2,23 miliarde lei, comparativ cu 2,91 miliarde lei in primul semestru din 2019. "Performantele operationale si financiare ale Grupului Romgaz realizate in semestrul I 2020 sunt la niveluri ridicate, chiar…

- "Grupul Lenovo anunta o crestere a veniturilor din primul trimestru (aprilie-iunie) al acestui an fiscal, ajungand la suma de 13,3 miliarde de dolari, cu 7% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut. Profitul inregistrat inainte de impozitare a crescut cu 38% comparativ cu trimestrul intai al…

- Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru, la 280 milioane lei, in contextul pandemiei Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru al acestui an, la 280 milioane lei, fata de 384 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Totodată, activele…