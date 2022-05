Stiri pe aceeasi tema

- Lenovo a lansat o serie de produse din gama Yoga/ Slim in aceasta saptamana, inclusiv un model All in One PC, pe care il puteti vedea chiar aici. Se numeste Lenovo Yoga AIO 7 si vine cu un ecran IPS de 27 de inch, cu rezolutie 4K. Acest display afiseaza in proportie de 95% nuantele DCI-P3 si propune…

- Din ciclul „daca nu Razer atunci cine?”, compania tocmai a anuntat primul laptop cu ecran OLED de 240 Hz. E vorba despre un nou model Razer Blade 15, care marcheaza aceasta premiera legata de combinatia unui panou de calitate OLED cu un refresh rate numai bun pentru gaming competitiv. Laptopurile cu…

- In contextul unei dezvoltari continue atat la nivel național, cat și la nivel internațional a conceptului de Esports și gaming, consumatorii trebuie sa fie aparați, informați și educați cu privire la noile provocari. In acest sens, consumatorii trebuie sa-și cunoasca atat drepturile, cat și obligațiile,…

- Un jucator impatimit care iși propune sa joace cele mai populare jocuri la detalii maxime și cu frame rate-uri ridicate are nevoie de un laptop precum ROG Strix SCAR 17 (G733Z), un model care are un singur scop: performanța pura, plecand de la ipoteza ca trebuie sa fii cel mai bun pentru a avea șanse…

- Intel si-a propus sa fure tot hype-ul momentului, revendicand titlul de „cel mai rapid procesor desktop din lume”. Tocmai a debutat o versiune deblocata de Intel Core i9, tactata la 5.5 GHz. Procesorul a fost anuntat la CES 2022, iar acum aflam detalii despre pret si disponibilitate. Intel Core i9-12900KS…

- Sistemele asamblate de retailerii autohtoni sunt o soluție la indemana pentru marea majoritate a celor care nu au cunoștințe tehnice pentru configurarea și asamblarea unui PC. Dorind sa achiziționeze un desktop pentru gaming sau divertisment, ei pot apela la retailerii care ofera configurații mai accesibile…

- AMD a prezentat disponibilitatea și prețul procesorului AMD Ryzen 7 5800X3D. Poziționat in topul performanței și inovației in gaming , procesorul AMD Ryzen 7 5800X3D este primul procesor Ryzen care dispune de tehnologia AMD 3D V-Cache. Datorita acestei tehnologii, Ryzen 5800X3D ofera cu 15% mai multa…

- Familia ROG se extinde anual cu noi modele care reușesc sa impinga limitele și mai departe, iar anul acesta ROG Flow Z13 (GZ301) se remarca printr-un format complet nou care imbina cele mai importante caracteristici ale unui laptop de gaming cu flexibilitatea de invidiat oferita de o tableta. Carcasa…