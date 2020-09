Stiri pe aceeasi tema

- Veronica și Viorel au invitat-o, din nou, pe Florentina, celebrul parapsiholog al vedelor. Pentru ca nu mai puteau face fața grijilor, au cautat ajutor de ordine mistica, iar Florentina le-a raspuns imediat!

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, acuza PSD ca ar dori amanarea alegerilor, invocand criza sanitara, el sustinand ca in realitate social-democratii stiu ca vor pierde "usturator” alegerile. Citu spune ca anul acesta s-au alocat sume record pentru organizarea scrutinelor pentru ca acestea sa se desfasoare…

- Ministrul Finantelor a declarat ca a alocat 1 miliar de lei pentru alegerile locale, iar pentru cele parlamentare 1,3 miliarde. Florin Citu a acuzat PSD ca, dupa ce 8 luni a jucat poker cu sanatatea romanilor, acum vor amanarea alegerilor pentru ca stiu ca le vor pierde. „SUA va ține alegerile,…

- Ionel Danciulescu a comentat declarațiile lui Florin Raducioiu, care afirmase ca Dinamo merita sa retrogradeze. „Am auzit ce a spus Florin, a fost interpretat greșit de foarte multa lume. A fost un strigat de disperare al unui mare dinamovist, un om caruia ii pasa, s-a saturat de faptul ca Dinamo are…

- Celia a lansat un strigat de ajutor catre admiratorii ei și nu numai! Cu lacrimi in ochi, artista și-a implorat apropiații și fanii sa contribuie la o misiune extrem de emoționanta. Cantareața le-a oferit toate detaliile și spera ca oamenii vor reacționa intr-un numar destul de mare. Mama unui baiețel,…

- Intr un scenariu imaginar, dac ar fi fost descoperit pe la Roma, mormantul pictat hypogeu ar fi produs milioane de euro anual. Asa...In timp ce noi peregrinam meleaguri straine, vizitand cele mai diverse forme muzeale, cu taxe de bilet la preturi deloc neglijabile, acasa, vechiul Tomis isi pierde rand…

- In ultima vreme, chiar daca suntem in plina pandemie, celebra solista, Vladuța Lupau, a reușit sa se mențina in atenția fanilor și a presei, fie cu un mica scandal, fie cu dezvaluiri din viața personala. Vladuța Lupau, strigat de disperare De curand Vladuța, una dintre cele mai indragite artiste de…

- Medicul Virgil Musta din Timișoara a ajuns la capatul puterilor alaturi de toate cadrele medicale, dupa ce spitalele din țara nu mai au locuri sa primeasca pacienții. Acesta face un apel catre toți cei care nu cred in existența virusului și le transmite ca acesta „este ultimul moment in care mai putem…