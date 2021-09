Stiri pe aceeasi tema

- O problema des intalnita in lumea reamenajarilor interioare este luarea masuratorilor pe suprafata unui perete si mentinerea unghiurilor perpendiculare cu muchiile acestuia. Si chiar si cu toate uneltele oricarui mester, aceasta activitate de obicei va necesita mai mult de o persoana. Din fericire,…

- Somnul este unul dintre elementele vitale ale regimului nostru de viața. Mulțumita lui, suntem odihniți și incarcați cu energie pentru a doua zi. Avand in vedere acest lucru, producatorii se straduiesc din ce in ce mai mult sa satisfaca cat mai bine aceasta nevoie fiziologica. Scopul este intotdeauna…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anunțat ca retelele de magazine Kaufland, Cora si Penny au retras luni de la vanzare mai multe bauturi racoritoare, comercializate sub marcile Figo, din cauza coținutului de oxid de etilena, potrivit Agerpres . Kaufland…

- Somnul suficient și odihnitor protejeaza sanatatea mintala și crește calitatea vieții, de aceea are un rol important asupra sanatații noastre. Organismul reacționeaza pe parcursul zilei in funcție de ce se intampla atunci cand ne odihnim.

- Toate laptopurile sunt create diferit; acestea variaza in funcție de dimensiune, greutate, putere, funcționalitați, felul in care utilizatorii pot introduce date etc. In același timp, toate sunt computere ambalate intr-un pachet mic. Laptopul ramane un element de baza in domeniul computerelor. Pe…

- Nu este un secret faptul ca, fiecare dintre noi, iși dorește ca, la un moment dat, sa se retraga la casa lui. Nu vorbim aici despre casa parinteasca ci, in realitate, despre o locuința a lui. Intrucat un numar foarte ridicat dintre noi prefera sa aiba o locuința achiziționata, nu este de mirare de ce…

- Cei de la PSD arata faptul ca situația din Sectorul 1 a ajuns la limita, iar cetațenii dau tot mai multe semnale ca s-au saturat de acțiunile primarului Clotilde Armand. ”Clotilde ajunge! E prea mult!! Trop c’est trop! Enough is enough! Sectorul 1 este in fierbere! Somnul națiunii naște…