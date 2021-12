Lenjeria intimă și bancherii, combinație de milioane de dolari Acțiunile Victoria’s Secret cresc dupa ce retailerul inregistreaza vanzari puternice in sezonul de sarbatori și dezvaluie un plan de rascumparare de acțiuni. Victoria’s Secret lucreaza cu Goldman Sachs pentru a rascumpara 250 de milioane de dolari din propriile acțiuni. Stocul a crescut cu aproximativ 8% in tranzacționarea de miercuri. Marți, acțiunile sale s-au inchis la […] The post Lenjeria intima și bancherii, combinație de milioane de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

