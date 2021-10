Lena Preda, prima reacție după ce s-a vorbit despre o posibilă despărțire între ea și Sonny Flame: ''Nu aș schimba nimic” / FOTO

CARANTINĂ ZONALĂ încă 14 zile pentru Crevedia, Titu și Vlădeni

CARANTINĂ ZONALĂ încă 14 zile pentru Crevedia, Titu și Vlădeni, începând din această seară, 29.10.2021, ora 18:00, până în data de 12.11.2021, ora 18:00 The post CARANTINĂ ZONALĂ încă 14 zile pentru Crevedia, Titu și Vlădeni first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]