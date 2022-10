Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, cu privire la OUG privind plafonarea prețului la lemne, ca statul trebuia sa intervina in fața unui fenomen de specula. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Am aprobat, in Guvern, prin Ordonanta de Urgenta, plafonarea preturilor la lemnele de foc, o masura importanta pentru cele aproximativ 3 milioane de gospodarii din Romania, astfel incat sa-i sprijinim pe cetateni sa treaca cu bine iarna. Masura se aplica pana la 31 martie 2023. Pl ...

- Tanczos Barna a anuntat ca Executivul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede plafonarea preturilor la lemnele de foc. „Pretul la lemnul de foc, tocatura provenita din lemn, rumegus si restul de lemn se stabileste la 400 lei pe metrul cub, cu TVA inclus, respectiv la brichete, se stabileste…

- PSD anunta, miercuri, intr-un comunicat oficial, ca va cere in coalitia de guvernare ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la anul 2021. Amendamentul PSD prevede ca pragurile maxime de consum pentru care se acorda compensari, respectiv de 100 si 300 kWh/luna, sa…

- In Uniunea Europeana exista doua propuneri privind modul de stabilire a prețurilor maxime la energie, pe care miniștrii Energiei din blocul comunitar le vor discuta vineri, a declarat marți ministrul ceh al Industriei, Jozef Sikela, potrivit agenției de presa CTK, citata de Reuters.

- Comisarul european pentru economie Paolo Gentiloni crede ca inflatia in Europa ar trebui sa fie moderata in 2023 de masurile luate pentru a plafona preturile la petrolul si gazele naturale rusesti, scrie publicația Bloomberg, citata de Agerpres. Potrivit comisarului european, explozia preturilor la…

- Expertul in energie Dumitru Chisalița vorbește despre o discuție aparuta in spațiul public legata de: ”plafonarea prețurilor la gaze o fraudare a banului public de dimensiuni colosale”. Dumitru Chisalița spune ca a realizat o analiza a situației evoluției prețurilor pe piața de gaze naturale in ultimul…

- PSD solicita reluarea discutiilor in coalitia de guvernare in privinta aplicarii reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata, sustinand ca realitatea economico-sociala impune acest lucru pentru "a opri spirala scumpirilor".