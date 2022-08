Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei si Tineretului, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca ministerul urmeaza sa organizez o caravana in mediul rural pentru a-i invata pe tineri ce inseamna fondurile europene, dar si cum pot fi acestea atrase.

- Proba scrisa a concursului de titularizare se desfasoara, miercuri, in 104 centre din intreaga tara, fiind inregistrate 33.088 de fise de inscriere, dintre care 5.655 ale absolventilor promotiei curente. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata sunt pentru educatori.…

- Codul Fiscal: Modificarile ar putea crește prețurile pentru serviciile din turism Codul Fiscal: Modificarile ar putea crește prețurile pentru serviciile din turism Potrivit propunerilor de modificare a Codului Fiscal puse in dezbatere de Ministerul Finanțelor romanii ar putea plati de la 1 august mai…

- Unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018 a ajuns sa ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de ONG-ul World Vision Romania. Totodata, aproximativ doi din trei adolescenți de la sate dintre cei care au susținut examenul in…

- Participantii la doua manifestari desfasurate duminica in mediul rural in Alba, Festivalul - concurs de traditii si obiceiuri "Cultura pentru Cultura", organizat in Sona, si Zilele comunei Galda de Jos, au primit de la reprezentantii structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne informatii…

- Filiala a anuntat in luna mai ca intentioneaza sa depuna declaratia de faliment, dupa ce autoritatile i-au confiscat contul bancar, facand imposibila plata personalului si a vanzatorilor. ”Sechestrarea de catre autoritatile ruse a contului bancar al Google Rusia a facut imposibila functionarea biroului…

- Astazi, Consiliul Județean Galați a demarat un proiect deosebit pentru sistemul educațional din Romania. Pana la sfarșitul acestui an școlar, mii de copii din mediul rural, municipiul Tecuci și orașele Targu Bujor și Berești, aflate la zeci de kilometri distanța de municipiul Galați, vor vizita gratuit…

- O femeie de 39 de ani, condamnata la 18 ani de inchisoare și anunțata in cautare naționala, a fost reținuta de oamenii legii. In perioada anilor 2010-2012, femeia a determinat trei minore cu varstele cuprinse intre 15 și 17 ani sa practice prostituție.