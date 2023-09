Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie ora 14.05, in timp ce executau activitați pe linie silvica, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galanești au oprit pentru control pe DN 2 E din comuna Bilca o autoutilitara care transporta material lemnos, respectiv lemn foc fag. Cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit faptul…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, s-a pricopsit cu un dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiștii din Lugoj in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 20:40, polițiștii Biroului de Ordine Publica…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Marginea, in timp ce desfașurau activitați specifice in cadrul activitaților specifice dispuse la nivelul subunitații pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, au identificat pe raza comunei Sucevița, o autoutilitara care circula pe DN 17A, existand suspiciunea…

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar, potrivit news.ro.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus – Post Poliție Ulma, au identificat și oprit pentru control, pe strada Petru Rareș, pe raza orașului autoutilitara ce transporta material lemnos. Conducatorul autoutilitarei a fost identificat in persoana unui barbat de 42 ani, localnic. S-a procedat…

- La data de 3 august ora 08.55, patrula de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce executa activitați pe linie silvica pe raza comunei Fratauții Vechi a oprit pentru control o autoutilitara care circula pe DJ 178 C Fratauții Vechi și care transporta material lemnos. Cu ocazia…

- La data de 1 august ora 18.10, in cadrul Planului de Actiune Scutul Padurii, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, politiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Vatra Dornei, au oprit in trafic o autoutilitara condusa de catre un barbat de 40 ani, din Vatra Dornei,…

- La data de 7 iulie in jurul orei 14.10, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, au oprit pentru control, o autoutilitara care se deplasa pe DC Hardic de pe raza comunei Horodnic de Sus. Conducatorul auto a fost legitimat in persoana unui barbat de 61 ani, din Marginea, care a prezentat…