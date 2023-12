Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor și asta pentru ca au devenit parinți in urma cu cateva zile, iar acum se bucura impreuna de creșterea fetiței lor. Recent, vedeta le-a prezentat fanilor ei cum arata camera pregatita pentru fiica ei și a cantarețului de manele. Iata…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Oana Roman a postat un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela. Vedeta a facut o postare speciala prin intermediul rețelelor de socializare. Iata cat de mult o ajuta Isabela pe Oana Roman in viața!

- Trupa de teatru inființata de Aurelian Andreescu și soția acestuia, Monica Davidescu, a avut un prim spectacol pe scena Teatrului Național din București. Marea surpriza a acestui moment teatral a fost, de fapt, debutul fiicei lui Giga Hagi, Kira, iar la final a avut loc și un moment emotionant pentru…

- Razvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat o imagine induioșatoare in care apare alaturi de fetița lui. Mai mult, soțul Emei Oprișan a transmis și un mesaj de-a dreptul emoționant.

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata și nu mai are foarte mult pana cand iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta este foarte fericita și recent le-a marturisit fanilor care este cel mai frumos lucru din viața ei.…

- Viața Denisei Filcea s-a schimbat foarte mult de cand a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Flick, Eva Maria. Micuța lor le umple viața de fericire, iar astazi este o zi speciala pentru ei. Vedeta o sarbatorește pe fetița lor. Iata ce urare i-a facut soția fostului om de radio prin intermediul rețelelor…

- Tzanca Uraganu este mai fericit ca niciodata de cand Alina Marymar a adus-o pe lume pe fiica lor. Recent, cantarețul de manele a avut parte de un moment emoționant alaturi de micuța Anastasia. Artistul i-a cantat fiicei sale o melodie. Iata cum s-a filmat, dar și ce a postat pe rețelele de socializare!