- ​La 16 ani si o luna, Youssoufa Moukoko a înscris pentru Borussia Dortmund în meciul cu Union Berlin, si a devenit cel mai tânar marcator din campionatul Germaniei.El a marcat în minutul 60 al meciului din etapa a 13-a, pierdut, scor 1-2, golurile echipei Union Berlin…

- Formatia Bayern Munchen a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Wolfsburg, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Germaniei, in care oaspetii au condus cu 1-0. Au marcat Philipp ‘6 pentru Wolfsburg si Lewandowski ‘45+1, ’50 pentru Bayern, scrie news.ro.…

- Bayer Leverkusen a devenit lider al campionatului din Germania dupa o pauza de 2.284 de zile, informeaza Agerpres . Asta gratie victoriei pe care a obtinut-o pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei TSG Hoffenheim, duminica seara, in cadrul etapei a 11-a din Bundesliga. Leon Bailey a reusit…

- Bayer Leverkusen a reușit, dupa mai multe incercari, sa urce pe locul secund in Bundesliga . Asta dupa ce a reusit sa se impuna in deplasare, cu 3-0, in fata codasei Schalke 04. Meciul s-a disputat duminica seara, intr-o partida contand pentru etapa a 10-a. Neinvinsi de la debutul acestui sezon, „farmacistii“…

- Bayer Leverkusen a remizat, scor 0-0, in partida disputata duminica seara, pe teren propriu, cu Hertha Berlin, in cadrul etapei a 9-a din Bundesliga. „Farmacistii“, neinvinsi de la debutul actuale editii, au ratat astfel ocazia de a urca pe locul secund in clasament si a se apropia la un singur punct…

- Lucas Hradecky, portarul celor de la Bayer Leverkusen, este nefericitul marcator al autogolului zilei. Finlandezul a primit o pasa de la Sinkgraven, însa a ratat complet degajarea și a schimbat traiectoria balonului. Bayer Leverkusen a plecat totuși cu cele trei puncte de la Bielefeld, dupa ce…

- Bayern Munchen a învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 3-2, rivala Borussia Dortmund, în "Der Klassiker". Lewandowski și Haaland nu au dezamagit și au marcat pentru echipele lor, în etapa a saptea a campionatului Germaniei.Borussia a înscris…

- Bayer Leverkusen a reusit a doua sa victorie consecutiva in Bundesliga, 3-1 cu FC Augsburg, luni seara, pe teren propriu, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Germaniei. ''Aspirinele'', care veneau dupa o victorie categorica in Europa League, 6-2 cu Nice, au cinci…