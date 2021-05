Stiri pe aceeasi tema

- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Simona Halep a fost invinsa de adversara sa Elise Mertens la Turneul din Madrid cu un scor de 6-4, 5-7, 5-7. Desi, in primul set, Simona a avut un joc agresiv, belgianca a profitat de toate greselile ei din ultimele doua seturi, unde a avut 48 de erori. Din pacate, Halep este eliminata din turneu, […]…

- „Leii din Banat” au obtinut in aceasta seara o victorie extrem de importanta. SCM Timisoara a ajuns la 13 succese stagionale dupa ce a revenit pe final cu Dinamo, scor 78-75, in jocul 2 al turneului cu nr. 13 din Liga Nationala. Baschetbalistii banateni cedasera ieri dupa o runda de prelungiri in fata…

- SCM Timisoara nu a avut noroc in primul meci din cel de-al 13-lea turneu de Liga Nationala din acest sezon „pandemic”. „Leii” au fost la egalitate cu SCMU Craiova, scor 67-67, dupa cele patru sferturi „clasice”, dar oltenii s-au impus dupa prima repriza de prelungiri cu 78-70. Craiovenii au castigat…

- SCM Timișoara a pierdut primul meci din seria de trei la rand pe teren propriu. CSM Oradea s-a impus in jocul restant cu banatenii, scor 77-67 (35-38). 23-15 a fost scorul primului sfert al intalnrii din sala „Constantin Jude”, una tot fara spectatori, dar acum si cu imagini ale medicilor alaturi de…

- SCM Timisoara organizeaza in premiera, chiar daca orasul e in carantina, unul dintre turneele Ligii Nationale de Baschet. „Leii din Banat” s-au impus azi fara probleme in fata celor de la CSM Galati, scor 74-57. A fost primul meci oficial acasa pentru alb-violeti dupa un an de zile in care din cauza…

- CFR Timisoara a aflat azi ordinea partidelor de la barajul de promovare in elita la futsal. In urma tragerii la sorti de la sediul FRF, feroviarii banateni vor intalni in ordine Sportul Cioraști, Kerestegy Remetea și Metropolitan Ișalnița. Turneul e programat la finele lunii la Sebes. Pe 19 martie e…

