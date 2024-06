Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” vor avea acelasi staff si in sezonul 2024-25. Antrenorul principal este Dragan Petricevic, care e secondat de Milos Pesic si Nenad Markovic. In editia trecuta de campionat SCM Timisoara a fost in finala Alpe Adria Cup, dar a dezamagit in Liga Nationala, unde a incheiat pe 13 dupa ratarea…

- „Leii din Banat” au anuntat prima mutare a verii. SCM Timisoara l-a inregimentat pe baschetbalistul croat Josip Bilinovac, care a evoluat ultima data la Rapid Bucuresti. In varsta de 33 de ani, Bilinovac acopera pozițiile 2 și 1, are 1.91 m inalțime) si in campionatul 2023-2024 a jucat in 28 de partide…

- „Leii din Banat” au incheiat socotelile cu sezonul 2023-24 intr-o nota pozitiva, castigand in doar doua intalniri ultimul duel de clasament. Ieri-seara, in sala „Constantin Jude”, a fost 87-79 cu nou promovata CS Valcea. Inaintea partidei SCM Timisoara a anuntat despartirea de Antono Nasturescu si Tyreek…

- „Leii din Banat” au castigat vineri seara primul joc din seria pentru locurile 13-14 cu nou promovata din Oltenia. A fost 88-73 pentru SCM Timisoara pe terenul celor de la CS Valcea 1924, intr-un joc in care Dragan Petricevic a debutat un tanar din propria pepiniera si a oferit mai multe minute jucatorilor…

- „Leii din Banat” au cedat cu 0-2 in seria de clasament cu oltenii pentru zona locurilor 11-14. Dupa ce a pierdut prima mansa in deplasare, ieri, SCM Timisoara a fost invinsa si acasa de SCMU Craiova, scor 61-84. Infrangerile pe linie pentru echipele de seniori din Timisoara au continuat si dupa weekend.…

- „Leii din Banat” mai joaca in acest sezon doar pentru pozitionarea finala in partea a doua a clasamentului. Ieri, SCM Timisoara a cedat in deplasare, scor 80-87, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Urmatorul duel e in Banat si se joaca in sistemul cel mai bun din trei jocuri. Dupa ce au scapat de […]…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie la rand in play out cu CSM Petrolul Ploiesti. Ieri-seara a fost 74-69 in sala „Constantin Jude” dupa ce cu doua zile mai devreme baschetbalistii alb-violeti castigasera si intalnirea de la Arad (scor 72-65). „Leii” mai au nevoie de o victorie in seria din play…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri-seara, acasa, si de CS Valcea 1924. Spre deosebire de duelul precedent, cu craiovenii, ultimul esec a venit in mod dramatic, pe final, cand oaspetii au punctat pentru un succes la limita cu 94-92. „Leii” au avut un parcurs de cosmar in faza a doua a campionatului. Dupa…