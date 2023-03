”Leii din Banat”, învinși și de Craiova în grupa 1-10 SCM Timișoara ramane fara victorie in Top 10. ”Leii” au fost invinși acasa in aceasta seara și de SCMU Craiova, scor 72-85, dupa ce in urma cu trei zile cedau mai clar in favoarea clujenilor. 20-26, 14-21, 10-22 și 28-16 au fost scorurile celor patru sferturi. Așadar un singur sfert, ultimul, caștigat de amfitrioni, care […] Articolul ”Leii din Banat”, invinși și de Craiova in grupa 1-10 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa sambata, de la ora 18.00 un meci extrem de important pe terenul formatiei OHMA Timisoara. Cu o victorie in Banat, oltenii pot urca considerabil in clasament, pe un loc de play-off, in acest moment fiind ultima in Top 10 LNBM. SCMU Craiova nu a mai…

- SCM Timisoara nu a pus mari probleme detinatoarei titlului. U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 83-59 in sala „Constantin Jude”, intr-un joc pe care l-a controlat. Primul sfert a fost destul de strans: 17-21 fiind scorul dupa primele zece minute. Apoi oaspetii au apasat treptat pedala de acceleratie. La pauza…

- Cutrmur și in Timiș. Dupa ce saptamana trecuta județul Gorj și imprejumirile sale au fost zguduite de o serie de mișcari telurice, pare ca a venit randul Timișului. Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs miercuri in judetul Timiș, a anunțat INFP. Seismul s-a inregistrat la ora 16.37, in Banat, Timiș,…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Nu mai de mult decat acum șapte ani, era in top zece cei mari producatori de mezeluri din Romania cu afaceri de 143 milioane de lei și peste 400 de salariați. Astazi, insa, fabrica este scoasa la vanzare, dupa ce și-a inchis porțile de aproape un an. Unul dintre cele mai cunoscute branduri din Banat,…

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…