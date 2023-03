Stiri pe aceeasi tema

- Partide interesante in vestul tarii in Cupa Romaniei la handbal masculin. Dupa calificarea dramatica in fata Bacaului, SCM Politehnica are parte de un nou meci extrem de greu, urmand sa intalneasca in optimile competitiei campioana Dinamo Bucuresti, formatie care s-a distrat la ultima vizita din campionat…

- Conform statisticilor europene, in 2021, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov se numarau printre orașele in care rata șomajului in randul tinerilor era mult mai mica decat media naționala. La polul opus: Craiova.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in ziua de 13.02.2023, 16:58:07 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 13.2 km, INTENSITATE V. Cutremurul s-a produs la 103km SV de Sibiu, 106km NV…

- Opera timișoreana va gazdui in data de 15 martie, de la ora 20:00, spectacolul extraordinar de balet „Cocoșatul de la Notre Dame”, pus in scena de de ansamblurile de balet ale operei maghiare din Cluj-Napoca, Teatro dʹOpera Italiana și al operei Vox, in care evolueaza 50 de balerini, alaturi de soliști…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a efectuat o noua mutare. Modibo Diaby a fost imprumutat de la U-BT Cluj-Napoca. Tanarul african a crescut la echipa ardeleana si a mai evoluat pentru CSA Steaua. Modibo s-a nascut in 2003, in Mali, dar a sosit in tara la academia lui U-BT in 2017, fiind jucator de baza…

- Nu mai de mult decat acum șapte ani, era in top zece cei mari producatori de mezeluri din Romania cu afaceri de 143 milioane de lei și peste 400 de salariați. Astazi, insa, fabrica este scoasa la vanzare, dupa ce și-a inchis porțile de aproape un an. Unul dintre cele mai cunoscute branduri din Banat,…

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…