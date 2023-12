„Leii din Banat”, bătuţi şi de Rapid SCM Timisoara a inregistrat un nou esec ieri in Liga Nationala. „Leii” au fost invinsi pe terenul Rapidului, scor 62-72. Dupa infrangerea oarecum asteptata, acasa, cu puternica U-BT Cluj (66-96), baschetbalistii alb-violeti au cedat si in deplasarea de aseara de la Bucuresti. 21-23, 11-15, 13-18, respectiv 17-16 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte […] Articolul „Leii din Banat”, batuti si de Rapid a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am stat de vorba zilele trecute cu Daniela Rațiu, fost capitan in echipa de handbal la Gloria Bistrița, dar și profesor la Liceul cu Program Sportiv. Este una dintre antrenoarele care se ocupa de junioarele de la Centrul Național Olimpic de Pregatire din Bistrița. „ Centrul Național Olimpic s-a inființat…

- Ministerul Sanatații a declarat, incepand de marți, epidemie de rujeola, dupa ce numarul de cazuri inregistrate la nivel național a crescut foarte mult. „Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase…

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…

- Vineri, 1 Decembrie 2023, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Municipiul Sebeș organizeaza o serie de manifestari dedicate celui mai important moment din istoria țarii noastre. Incepand cu ora 10.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, avem placerea de a gazdui un spectacol…

- Timișoara, Arad, Deva, Cluj sunt urmatoarele opriri ale Turneul Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia 2023, ediția a V-a. Joi, 19 octombrie, de la ora 19:00, Violoncellissimo, unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale din ultimii 20 de ani, condus de violoncelistul Marin Cazacu,…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- Rețeaua iSTYLE anunța inaugurarea primului magazin in orașul Craiova, in Promenada Mall, cel mai mare centru comercial din regiune. iSTYLE ajunge astfel la un numar de 16 locații la nivelul intregii țari. Celelalte orașe in care rețeaua gestioneaza spații in Romania sunt: București, Brașov, Cluj, Constanța,…

- Fondat in anul 1995, Mega Image, cel mai mare lanț de supermarket-uri de la noi din țara are un numar de aproximativ 9.000 de angajați. Rețeaua de magazine, extinsa in aproape toata Romania, cuprinde peste 800 de unitați și este in permanența in cautare de forța de munca. Ce salariu are un angajat de…