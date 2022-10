SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a invins-o pe CSM Tg. Jiu in primul ei meci in cadrul grupei E a Cupei Romaniei. Gorjenii au fost depasiti cu 80-72 ieri seara iar „leii” vor mai juca si cu organizatoarea de la Medias – CSU Sibiu – deseara. Timisorenii au pana acum 4 din 4 victorii in […] Articolul „Leii din Banat” au castigat primul meci de Cupa de la Medias. SCM Timisoara a invins-o pe CSM Targu Jiu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .