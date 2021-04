Stiri pe aceeasi tema

- Anumite specii de insecte care se hranesc cu sangele porcilor din focare de pesta porcina africana (PPA) contin ADN-ul acestui virus, conform unui studiu la care a participat si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), potrivit unui comunicat remis marti…

- GSP inaugureaza astazi un nou proiect editorial: Dosarele Gazetei • O abordare tip documentar a marilor dezbateri din istoria sportului romanesc, cu detalii neștiute scoase acum la iveala, documentare riguroasa, imagini de arhiva, discuții cu personajele vremii • Primul episod din Dosarele Gazetei se…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- 22 de focare ACTIVE de PESTA porcina africana, in județul Alba. LISTA localitaților afectate Pesta porcina africana (PPA) numita si boala lui Montgomery, este o boala infectioasa foarte contagioasa, ce afecteaza porcinele indiferent de varsta si stare de intretinere. Boala este cauzata de un virus foarte…

- Autoritațile din Austria cer populației sa evite calatoriile spre și dinspre landul Tirol, care se confrunta cu numeroase cazuri de varianta sud-africana a COVID-19, mult mai periculoasa decat celelalte.

- Imaginile surprinse de jurnaliștii de la Daily Mail, in urma cu o saptamana, arata lucratorii municipali curațand gramezi de gunoi și dezmembrand corturi, o imagine ingrozitoare pe spațiul verde din inima capitalei britanice. Localnicii bogați care locuiesc la o aruncatura de baț de Palatul Buckingham,…

- Marea Britanie a detectat 77 de cazuri de infectare cu varianta coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Africa de Sud, toate la persoane care au calatorit in aceasta tara sau sunt contacti ai acestora, plus alte 9 cazuri de infectare cu o alta varianta a aceluiasi coronavirus, cea din Brazilia, a…

- Cand a inceput pandemia și rafturile din supermarket-uri s-au golit, Chris Hall și Stephanny Lowey au decis ca nu vor sa se mai bazeze pe alții pentru mancare. Cuplul din Canada a inceput o provocare de un an in care sa nu mai cumpere niciun produs alimentar.De cand au hotarat sa creasca, sa prinda…