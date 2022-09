Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…

- Sunt programate patru jocuri de verificare Echipa de baschet seniori a CSM Focșani 2007 s-a reunit, luni, 29 august la Stadionul Milcovul pentru o prima ședința de pregatire fizica, urmata de o a doua marți, 30 august, tot in aer liber, pe stadion. Ieri, de la ora 17:00, a fost prima intalnire cu mingea…

- Meci test cu CSM Focșani 2007 astazi, pe teren propriu Adjudul incearca sa revina in lumea fotbalistica a Ligii a III-a, unde a avut o frumoasa tradiție. ”Prima participare in campionatul național a unei echipei de fotbal din Adjud se produce in campionatul 1946 -1947 sub denumirea CFR Adjud, urmand…

- Handbaliștii de Liga Naționala ai CSM Focșani 2007 care au inceput pregatirea luni seara in Sala Polivalenta unde au facut adaptare la efort inclusiv cu un obișnuit joc de fotbal, au ieșit, ieri dimineața la stadion, pe Milcovul, acolo unde i-am surprins in mai multe imagini. Pe soarele arzator inca…