Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din cel mai mare bazin legumicol din judetul Buzau se asociaza intr-o cooperativa, ca sa beneficieze de facilitati incepand din momentul productiei pana la vanzarea produsului. Preturile de vanzare stabilite vor fi satisfacatoare pentru agricultori, care vor avea si garantia ca platile sunt…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs in localitatea Laslea din județul Sibiu. Doi tineri, ambii de 23 de ani, au murit, dupa ce au intrat pe contrasens cu mașina cu care se indreptau spre Sighișoara și s-au izbit violent de un alt autoturism care circula regulamentar. Alți doi tineri au fost…

- Un tanar de 18 ani din satul Zoresti, comuna Vernesti, judetul Buzau, este cautat de parinti, dupa ce la sfarsitul lunii septembrie a disparut, in timp ce se afla in judetul Suceava. Potrivit Monitorul de Suceava, Marian Georgian Nistor a fost dat disparut la data de 30 septembrie 2019, dupa ce in seara…

- Doi barbati din judetul Buzau au murit miercuri noaptea intr-un accident care a avut loc pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si Deva, din judetul Hunedoara, dupa ce au fost loviti de un TIR, victimele aflandu-se pe banda de urgenta, unde incercau sa repare o masina, potrivit Agerpres.Traficul…

- Petre Daea: „Aceasta va fi ca banca de aur a Romaniei. E mai buna decat banca de aur a tarii" "La propunerea Ministerului Agriculturii, a fost adoptata o hotarare de Guvern privind infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau.…

- Guvernul a adoptat o hotarare privind infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau, a declarat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Agriculturii, a fost adoptata o hotarare de Guvern…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite in ziua de 08/09/2019 la ora 02:22:01(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 4.