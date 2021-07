Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. ANRE a aprobat astazi noua metodologie de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Documentul reglementeaza modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat. © Sputnik / Валерий МельниковNoua lege…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. La hotarul dintre mai și iunie, procesul de reducere a prețurilor la capșuni continua in Moldova. Conform monitorizarii organizației EastFruit, in cursul saptamanii curente prețurile cu ridicata pentru acest produs au scazut cu aproximativ 5 lei per kilogram și au ajuns…

- Potrivit Biroului National de Statistica, preturile de consum au urcat cu 1,5- in aprilie, dupa o crestere de 0,7- consemnata in luna martie. Economistii intervievati de Reuters anticipau o crestere a preturilor de 1,4-. La accelerarea inflatiei au contribuit cresterea preturilor reglementate pentru…

- Potrivit Biroului National de Statistica, preturile de consum au urcat cu 1,5% in aprilie, dupa o crestere de 0,7% consemnata in luna martie. Economistii intervievati de Reuters anticipau o crestere a preturilor de 1,4%. La accelerarea inflatiei au contribuit cresterea preturilor reglementate pentru…

- Statele Unite au inregistrat in aprilie cea mai mare crestere a preturilor de consum din ultimii 12 ani. Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa o crestere de 3,6%. Cresterea de la luna la luna a fost de 0,8%, peste asteptarile de 0,2%. Excluzand…

- Pandemia, seceta, pesta porcina, dar si scumpirea energiei, a transporturilor si a pretului petrolului vor genera scumpiri pe tot lantul de aprovizionare, de la producator pana la pretul de la raft, afectand preponderent consumatorii.

- “Preturile de consum in luna martie 2021 comparativ cu luna martie 2020 au crescut cu 3,1%. Rata anuala calculatpa pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2020– martie 2021) fata de precedentele 12 luni (aprilie…