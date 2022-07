Legumicultor: În piețele de gros se face evaziune de 500.000 euro, zilnic. Ministrul nu vede? Evaziunea in piețele de gros de fructe și legume este o realitate cunoscuta de toata lumea, dar din pacate greu de stapanit, in condițiile in care controalele efectuate de autoritați nu au efectul scontat. Chiar și cele mai simple calcule arata ca zilnic se face evaziune de cel puțin 500.000 euro intr-o astfel de piața, unde producatorii adevarați sunt o raritate. “Vedem ca domnul ministru se duce in lanurile de grau și de porumb, foarte bine, dar in piețele de gros sa se termine evaziunea fiscala nu poate veni? Pe estimarile mele zilnic se face evaziune de 500 000 euro, chiar aș ruga toate autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

