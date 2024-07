Stiri pe aceeasi tema

- Legumele și fructele de pe tarabe sunt pline de pesticide. Cele mai contaminate, cultivate de agricultorii din tara noastra sunt rosiile. Nici legumele care vin din afara țarii nu sunt ferite de pesticide.

- Alaturi de fructe, legumele fac parte din dieta sanatoasa pe care o recomanda toți nutriționiștii. Conțin fibre vitamine, saruri minerale, antioxidanți și au un aport redus de calorii. Dar cum e mai bine sa le consumam: legume crude sau legume gatite? Nu exista un raspuns universal la aceasta intrebare…

- Deși sezonul capșunelor și al cireșelor este abia la inceput, Freshful, primul hypermarket 100% online, a livrat deja peste 4.000 de kilograme de cireșe și peste 11.200 de kilograme de capșune catre clienți. Pentru a face fața cererii in creștere constanta, stocurile sunt reinnoite de pana la 6 ori…

- Cercetarile au aratat ca unele alimente pot incetini imbatranirea la nivel celular. Fructele și legumele, in special, au fost asociate cu o incidența mai mica a declinului cognitiv pe masura ce imbatranim, transmite The Healthy. In colaborare cu experți in sanatate publica de la Universitatea Harvard,…

- In ciuda avertismentelor cu privire la riscul contaminarii cu norovirus, salmonella și Vibrio parahaemolyticus, stridiile continua sa fie o delicatesa culinara populara și un afrodiziac preferat de multa lume.

- Intr-o societate moderna agitata și mereu conectata, oboseala cronica a devenit o problema tot mai frecventa. Ritmul alert al vieții, presiunea crescanda la locul de munca, necesitatea de a fi mereu conectat la tehnologie și alte factori stresanți contribuie la epuizarea fizica și mintala a multor persoane.…

- Aranjarea strategica a produselor in magazine, inclusiv poziționarea fructelor și legumelor la intrare, face parte dintr-o gama larga de tactici de marketing și psihologie a consumatorului pe care retailerii le utilizeaza pentru a crește vanzarile și a influența comportamentul cumparatorilor. Plasarea…