Legumele sănătoase pe care le consumăm rar Legumele despre care vom vorbi in acest articol sint folosite din ce in ce mai puțin in alimentația moderna. Inca ele conțin o mulțime de vitamine și substanțe nutritive... RIDICHEA O adevarata leguma vindecatoare, radacina sa conține o cantitate mare de vitamine B, C, minerale, acizi organici, uleiuri esențiale și glicozide. Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

