Legumele s-ar putea scumpi din cauza pagubelor provocate de ploi

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la ora 17:52, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si…

- "Politia municipiului Orastie a fost sesizata ca o angajata a unei societati economice, in varsta de 49 de ani, in timp ce isi desfasura activitatea la locul de munca, pe fondul unor neintelegeri cu privire la neindeplinirea de catre aceasta a unor sarcini de serviciu, l-a injunghiat cu un cutit pe…

- Cercetari de ultima ora arata ca multe legume ar putea sa dispara din cauza schimbarilor climatice, daca statele nu vor lua masuri urgente. Conform unui studiu american publicat de AFP, legumele vor deveni mult mai rare din cauza schimbarii climei pe glob. Si asta intr-un viitor apropiat, ceea ce inseamna…

- Astazi este marcata Ziua impotriva abuzului de droguri.Potrivit statisticilor, in lume, aproximativ 200 de milioane de oameni consuma droguri cel putin o data pe an. Dintre aceștia, 25 de milioane sunt considerați dependenți.In fiecare an, 200.

- Alimentația este principala cauza a luarii în greutate, atrag atenția nutriționiștii. Sunt totuși alimente sanatoase, care pot fi consumate în cantitați mari, fara a va face probleme din cauza cântarului. Legumele și verdețurile pot sa fie armele…

- Producatorii ar fi putut livra saptamanal, inca din perioada 21 – 27 mai, sase tone de rosii si 20 de tone de cartofi, insa legumele nu ajung la consumatori din cauza problemelor de desfacere, sustine Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata, intr-un comunicat remis luni AGERPRES.…

- Circa sase mii de moldoveni mor anual din cauza bolilor provocate de consumul de tutun. Asta arata datele unui raport al Ministerului Sanatatii. Dintre acestia, peste 60 la suta sunt persoane cu varsta apta de munca. Datele arata ca 27 la suta dintre moldoveni sunt fumatori.

- Peste 60 de hectare de teren arabil, vii si livezi din comuna Cuzaplac, 20 de acoperisuri de case si 30 de anexe gospodaresti au fost afectate de grindina care s-a abatut asupra comunei joi, 17 mai. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Salaj, in cursul zilei de luni, 18 mai, prefectul Florin Florian…