- Care sunt cele 7 alimente bogate in iod pe care le poți consuma? Mulți dintre oameni nu știu despre ele și de ce sunt atat de importante. Iodul este un mineral in sinteza hormonilor tiroidieni, iar modificarea sa din organism poate duce la tulburarea metabolismului bazal. Ce spun specialiștii și ce…

- Care sunt legumele pe care trebuie sa le consumi in aceste luni? Primavara vine cu multe daruri naturale pe care romanii abia așteptau sa le puna in diverse preparate. Trebuie neaparat sa profiți la maximum de aroma fructelor și legumelor din noul anotimp, iar cel mai bine poți face asta cu cateva pe…

- Creșterea facturilor la energie și gaze se va resimți și in sectorul agricol, din aprilie vor crește prețurile legumelor care se coc acum in solarii. Producatorii ne atenționeaza ca creșterea va fi una considerabila, caci in ultimele luni au fost nevoiți sa achite facturi duble.Potrivit estimarilor…

- In cursul zilei de luni 21.02.2022, comisarii din cadrul CJPC Constanta, au desfasurat actiuni de control la doua supermarketuri din Constanta.Potrivit surselor noastre este vorba de doua puncte de lucru Carrefour de pe strada Stefan cel Mare si bulevardul Tomis.S au intocmit doua procese verbale de…

- Legumele romanești se vor scumpi, anunța producatorii Foto: Arhiva. Legumicultorii din țara atrag atenția ca prețul legumelor românești care vor aparea pe piața în aceasta primavara va crește. Agricultorii din Mehedinți spun ca legumele lor ar putea fi vândute cu prețuri…

- Stapanii de animale trebuie sa fie extrem de atenți cum iși hranesc pisicile și cainii, deoarece patrupezii au un sistem digestiv diferit de-al nostru și exista anumite alimente pe care organismul lor nu le poate procesa. De ce produse trebuie sa-l ții departe de catelușul tau. Iata ce nu are voie sa…

- Un medicament recent folosit pentru artrita reumatoida ar creste riscul de atac de cord, accident vascular cerebral si cancer, comparativ cu pastilele folosite deja pentru aceeasi afectiune. Cercetarea a fost facuta la cererea Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA, dupa mai multe…