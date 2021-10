Leguma toxică pentru organism când se strică. Poți să ai probleme grave la stomac dacă o consumi uscată Leguma toxica pentru organism când se strica. Deși sunt extrem de iubiți de catre români, fiind folosiți ca o garnitura la numeroase feluri de mâncare, cartofii pot sa îți cauzeze probleme grave la stomac daca nu știi ca au început sa se strice.

Trebuie sa avem mare grija când consumam cartofi, mai ales daca cumparam mulți și îi lasam mult timp fara sa-i folosim, în timp deteriorându-se. De la o leguma savuroasa și sanatoasa putem sa trecem rapid la consumarea unei legume extrem de toxice pentru sanatatea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

