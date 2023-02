Leguma medicament, ieftină și ușor de găsit la tarabe. Vindecă multe boli grave și te ajută să săbeşti Guliile pot fi incadrate in categoria superalimentelor, asta pentru ca au o multime de beneficii pentru sanatate. Desi sunt inrudite cu ridichile dar si cu varza, conopida sau broccoliul, din nefericire, nu se bucura de aceeasi popularitate, desi contin foarte multe substante nutritive, scrie Realitatea.net. Guliile sunt bogate in glucozinolati, niste substante care fac din gulie o veritabila "bomba" antioxidanta. Unele studii arata chiar ca persoanele care mananca cu regularitate gulii sunt mai ferite de cancer. Nu degeaba un cercetator american numea guliile, datorita proprietatilor anti-cancer,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

