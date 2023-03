Stiri pe aceeasi tema

Planta care topește grasimea de pe abdomen este folosita in ciorbe și multe alte preparate fara a se cunoaște beneficiile sale.

- Postarile de pe rețelele sociale sugereaza adesea ca pentru a fi sanatos trebuie sa cumperi doar produse ecologice. Exista o mulțime de alimente de baza pe care probabil le aveți deja acasa și care au numeroase beneficii pentru sanatate, relateaza CNET.

- Sfecla rosie este considerata superalimentul local. Radacina este folosita in bucatarie ca o leguma sanatoasa, mai ales iarna. Sfecla roșie este in sezon in a doua jumatate a anului calendaristic si poate fi adusa de pe camp pana la primul inghet. Dupa aceea, radacinile pot fi depozitate timp de aproximativ…

- Postul Paștelui incepe astazi, 27 februarie 2023, și are o durata de 40 de zile, pana la sarbatoarea Invierii Domnului, care va fi sarbatorita pe 16 aprilie 2023. Este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind ca sunt cele mai puține dezlegari la pește. Dr. Marinescu …

Unii prefera cacaua calda cu lapte, altii cafeaua aburinda, insa v-ati gandit ce minunata ar fi o combinatie intre cele doua produse?

- Guliile pot fi incadrate in categoria superalimentelor, asta pentru ca au o multime de beneficii pentru sanatate. Desi sunt inrudite cu ridichile dar si cu varza, conopida sau broccoliul, din nefericire, nu se bucura de aceeasi popularitate, desi contin foarte multe substante nutritive, scrie Realitatea.net.…

- Dupa mesele copioase de sarbatori, o dieta de detoxifiere este cea mai indicata varianta. De fapt, este vorba despre un stil de viața sanatos care nu te va priva de nutrienții necesari organismului. In plus, pierzi 5 kilograme in doua saptamani.

- Gutuile, denumite si „merele de aur”, sunt un adevarat izvor de sanatate pentru organism. Cu un continut ridicat de apa (70-72%), zaharuri (6-13%), vitamine (A, B, PP) si minerale (calciu, fier, fosfor, potasiu), gutuile aduc beneficii sanatatii daca sunt consumate ca atare, sub forma de remedii naturiste,…