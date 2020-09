Leguma cu multe beneficii pe care trebuie s-o consumi zilnic. Toți românii o au în bucătărie O leguma pe care toți romanii o au in bucatarie este o adevarata sursa de sanatate. Daca o consumi zilnic, poți spune adio colesterolului crescut și, cel mai important, mai ales toamna, te ajuta sa ții virusurile la distanța. Usturoiul, leguma cu multe beneficii pentru sanatate, a fost folosit din cele mai vechi timpuri pentru […] The post Leguma cu multe beneficii pe care trebuie s-o consumi zilnic. Toți romanii o au in bucatarie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In principiu, știm ca trebuie sa fim atenți la elemente precum E-urile. Coloranți alimentari, arome artificiale și chimicale, toate sunt semne ca produsul nu este deloc natural, chiar daca acesta poate fi sarac din punct de vedere al caloriilor. Imediat ar trebui sa ni se indrepte privirea pe concentrația…

- Da, ati citit bine! Exista o leguma care are mai multa vitamina C decat citricele. Medicii ne recomanda sa o consumam din belsug in fiecare zi. Ce leguma are mai multa vitamina C decat citricele Desi te-ai fi asteptat ca citricele sa fie alimentele cu cel mai mare continut de vitamina C, iata ca lucrurile…

- România este penultima în clasament la consumul de legume în Uniunea Europeana cu doar 41% din populație care a declarat ca mânânca zilnic legume. Ungaria și România sunt țarile care consuma cele mai puține legume din U.E.…

- Ziarul Unirea Asigurare de sanatate și alte beneficii pentru romanii care lucreaza in strainatate: Propunere legislativa adoptata in Senat Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate a fost adoptata marți…

- Senatorii au adoptat, marti, cu unanimitate de voturi (130), propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Senatul este prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.Citește și: legerile-locale_1503101.html">SONDAJ…

- Circa 400 de miliarde de cesti din aceasta bautura populara sunt consumate in fiecare an in lume. Insa majoritatea oamenilor nu știe ce beneficii pentru sanatate are aceasta. La polul opus se afla cei...

- Exista un aliment care ar trebui consumat cel puțin o data pe zi. Este vorba despre roșii. Acestea au numeroase beneficii, dar mulți dintre noi nu știm asta. Roșiile sunt benefice pentru organism indiferent daca sunt consumate crude, gatite, in sosuri, supe sau salate. Acest aliment trebuie sa il consumi…

- Desi este un aliment banal, specialistii recomanda sa il mancam zilnic. Ce se intampla in corpul tau, dupa ce consumi acest fruct, este extraordinar! Fructul pe care trebuie sa il consumi zilnic Bananele, caci despre ele este vorba, sunt fructe minune! Pe langa gustul extraordinar, ele au multe beneficii…