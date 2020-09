Leguma cu mai multă vitamina C decât lămâile. Mihaela Bilic: „Pentru că e pandemie, consumați din belșug” Nutriționistul Mihaela Bilic atrage atenția asupra unei surse naturale de vitamina C, pe care mulți romani o ignora. Este vorba despre o leguma ieftina, care se gasește peste tot, și care conține mai multa vitamina C decat lamaile. „Pentru ca e pandemie, consumați din belșug” Leguma la care face referire celebra nutriționista este banalul patrunjel. „Patrunjelul conține mai multa vitamina C decat sucul de lamaie. Pentru ca ne aflam in plina pandemie virala, nu e de mirare ca a disparut vitamina C din farmacii. Vitamina C este cea mai celebra dintre vitamine pentru ca are proprietați antioxidante… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca decizia Curtii Constitutionale, conform careia nu exista conflict juridic între Guvern si Parlament în privinta motiunii de cenzura, nu este una "nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului", ci "au considerat ca nu…

- Da, ati citit bine! Exista o leguma care are mai multa vitamina C decat citricele. Medicii ne recomanda sa o consumam din belsug in fiecare zi. Ce leguma are mai multa vitamina C decat citricele Desi te-ai fi asteptat ca citricele sa fie alimentele cu cel mai mare continut de vitamina C, iata ca lucrurile…

- Cu roller coaster-urile sale, lanțurile de fast food și mulțimea plina de diversitate a metropolei, Coney Island este cel mai emblematic „loc de joaca al” newyorkezilor. Dar pandemia i-a redus considerabil anul acesta evervescența obișnuita. In 150 de ani de existența, niciodata districtul, situat la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a cerut explicatii de la ministrul de Interne despre intalnirea dintre reprezentantii Politiei Romane si liderii clanului Duduianu. Presedintele a precizat ca va solicita sefilor din MAI sa explice public despre ce a fost vorba.…

- Motiunea de cenzura a PSD semnata de 205 parlamentari si intitulata "Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor" este prezentata joi, in plenul Camerelor reunite, convocate in sesiune extraordinara. La sedinta participa…

- Scriitorul Radu Pavel Gheo va prezenta, marti seara, texte in romana si in engleza in finalul proiectului "Viata de la capat: scriitorii imagineaza lumea dupa pandemie", organizat de Institutul Cultural Roman din New York, in parteneriat cu Muzeul National al Literaturii Romane. Potrivit…

- Nutriționistul Mihaela Bilic explica ce efecte are salata orientala asupra organismului nostru. Se pare ca acest preparat nu ingrașa, ba din contra are un efect prebiotic. ”V-ați ferit pana acum de cartofi pe motiv ca ingrașa? Nu neaparat, sau mai bine spus mai puțin decat orice alte produse fainoase…