Leguma cu care să ștergi răzătoarea. Doar așa se curăță perfect Razatoarea este un ustensila nelipsita din bucatarie, utila fie la pregatirea micului dejun, atunci cand razi branza pentru omleta, fie la deserturi, atunci cand razi coaja de lamaie, spre exemplu. Bineințeles, intrebuințarile ei nu se rezuma doar la aceste preparate, motiv pentru care ea se ajunge sa se murdareasca foarte des, iar reziduurile sa ramana […] The post Leguma cu care sa ștergi razatoarea. Doar așa se curața perfect appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni cu curața cu entuziasm toaleta. Aceasta sarcina este, insa, cruciala cand vine vorba despre menținerea curațeniei in locuința. Este inevitabila, mai ales gandindu-ne doar la numarul de bacterii care se acumuleaza in interiorul vasului de bacterii și care se impraștie in jur la fiecare tragere…

- Un amestec banal te ajuta sa cureți rapid și simplu grasimea din bucatarie. Multe gospodine se tem de acest pas atunci cand se pregatesc sa faca ordine și sa spele rafturile și ustensilele din bucatarie. Nu trebuie sa ți se mai para un chin atunci cand faci asta. Poți sa gasești o soluție simpla fara…

- A avea un zambet perfect este dorința multora dintre noi. Iar daca credeai ca este dificil de obținut un astfel de zambet, acum vei afla 5 pași pentru ca zambetul tau sa atraga toate privirile. 1. Igiena dentara Igiena dentara constituite cea mai importanta etapa pentru a obține un zambet uimitor.…

- Lichenii sunt cunoscuți de majoritatea ca fiind plante. Insa precum ciupercile, organismele nu sunt nici plante, nici animale. Ele exista practic peste tot pe Pamant, dar sunt unice in ceea ce privește modul in care se formeaza și traiesc. Diversitatea in randul lichenilor este impresionanta, atat in…

- Bineințeles ca oamenii nu sunt egali. La fel și la IPJ Argeș, acolo unde exista polițiști și… polițiști aristocrați. Așa, de exemplu, Robert Gheorghe (foto), fost agent și actual ofițer, care, de curand, a candidat și a ieșit pe primul loc pe postul de șef Serviciu Investigarea Criminalitații in Mediul…

- Atunci cand ești in plin proces de curațenie generala, e important sa știi care sunt trucurile geniale care te ajuta sa cureți mobilierul, podeaua, pereții și obiectele de decor din toate incaperile. Internauții au gasit un truc genial cu ajutorul caruia poți spala oglinzile din casa, fara sa cumperi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat duminica, intentia de a candida pentru un nou mandat si a adaugat ca bucurestenii ar trebui sa aiba rabdare pana in 2024, pentru a vedea materializate proiectele pe care le-a demarat cu actuala administratie. „Cred eu, bucurestenii sa inteleaga…

- Oglinzile sunt decorative și foarte importante in decorul interior pentru ca dau senzația ca locuința este mai mare. De asemenea, ele ne ajuta sa ieșim impecabil din casa pentru ca nimeni nu se poate abține sa nu se priveasca macar cateva clipe intr-una inainte sa treaca pragul imobilului. Ele trebuie…